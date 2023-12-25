Amir Hadziahmetovic: "Amartey karakter gösterdi"

Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, Hatayspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amir Hadziahmetovic: 'Amartey karakter gösterdi'
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25 Aralık 2023 22:20
Son güncelleme 25 Aralık 2023 22:21
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, 2-1 kazanılan Hatayspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Amir Hadziahmetovic, "Başımız sağ olsun. Asist yaptım ama uzun süre aldığımız galibiyetten mutluyum. İyi oynadık. Omar Colley aramızda iyi bir anlaşma var. Semih de güzel bir gol attı. Takımı kutlarım. Amartey'e parantez açmak istiyorum, bugün iyi oynadı. Büyük karakter gösterdi. Herkes adına mutluyum." dedi.

Bosnalı futbolcu ayrıca, "Bence tüm oyuncuların kazanma isteği önemli detaydı. Gençler de bizimle beraber istekliydi. Herkes en iyisini yapmaya çalıştı. Şimdi dinleneceğiz. Sonrasında iyi bir performans göstereceğiz." sözlerini sarf etti.

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