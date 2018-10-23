Amine Gülşe Mesut Özil'in Instagram'ına el attı!

Amine Gülşe, bir süredir ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarına el atıp, sevgilisinin takip ettiği güzelleri tek tek sildirmişti.
BAŞA ÇIKAMAYINCA HEPTEN KAPATTI
Tescilli güzel şimdi de Özil'in 18 milyon takipçili Instagram hesabının Direk Mesaj kısmına el attı.Mesut Özil'e gelen mesajları tek tek okuyup engelleyen Gülşe, bununla başa çıkamayınca direkt mesaj isteklerini tamamen kapattı.
Sevgilisini yalnız bırakmak istemeyen Gülşe, Özil'in Londra'daki malikanesine yerleşti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın