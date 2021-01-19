Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in sevgilisi Amine Özil kimdir? Nereli? Türk mü?

Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in evlilik yolunda ilerlediği Amine Gülşe, son dönemlerde en çok merak edilen isimlerden biri. Mesut Özil hayranları, Amina Gülşe'yi, hayatını, kariyerini merak ediyor. İşte Mesut Özil, Amina Gülşe çifti arasında bilinmeyenler, Amina Gülşe'nin hayatı, Amina Gülşe nin yaşı, Amina Gülşe'nin doğduğu yer ve oyunculuğu...

19 Ocak 2021 15:40
Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in sevgilisi Amine Özil kimdir? Nereli? Türk mü?
Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti ilk olarak Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile beraber yaptıkları tatil ile gündem olmuştu. İşte merak edilen Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'nin hayatı....



Amine Gülşe 30 Nisan 1993 İsveç doğumludur. Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken Amine Gülşe 24 yaşındadır. Boğa burcu olan güzel oyuncu 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi olmuştur. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etmiştir



Amine Gülşe Kimdir?

Adı Soyadı: Amine Gülşe
Doğum Tarihi:30 Nisan 1993
Nereli: İsveç
Burcu: Boğa
Kilosu: 55
Boyu: 1.78
Göz Rengi: Mavi
Saç Rengi: Kahverengi
Eğitim Durumu: Gothenburg Uluslar arası Lisesi mezunudur.



İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Ayrıca üniversite eğitimi almak istediğini belirten Amine Gülşe 1.78 boyunda ve 55 kilo ağırlığında 90 62 92 vücut ölçülerine sahip güzeldir. Asla Vazgeçmem adlı dizide oyunculuk hayatına başlayan Amine Gülşe; Elidor Miss Turkey yarışmasına da katılmıştır.



Diğer Haberler

Roma'dan skandal oyuncu değişikliği hatası İtalya Ligi

Roma'dan skandal oyuncu değişikliği hatası
Mesut Özil açıklandı mı? Mesut Özil Fenerbahçe'de mi? KAP Genel Haber

Mesut Özil açıklandı mı? Mesut Özil Fenerbahçe'de mi? KAP
Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (20 Ocak Çarşamba) Genel Haber

Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (20 Ocak Çarşamba)
Mesut Özil neden Türkiye'yi seçmedi? Mesut Özil neden Almanya için oynadı? Genel Haber

Mesut Özil neden Türkiye'yi seçmedi? Mesut Özil neden Almanya için oynadı?
Mesut Özil Arsenal'de neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil neden oynatılmadı? Genel Haber

Mesut Özil Arsenal'de neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil neden oynatılmadı?
Mesut Özil'in evi nerede? Mesut Özil nerede oturuyor? İstanbul'da evi hangi ilçede? Genel Haber

Mesut Özil'in evi nerede? Mesut Özil nerede oturuyor? İstanbul'da evi hangi ilçede?
Mesut Özil, Arsenal'de kaç gol attı, kaç asist yaptı? Mesut Özil kariyer performansı rakamı Genel Haber

Mesut Özil, Arsenal'de kaç gol attı, kaç asist yaptı? Mesut Özil kariyer performansı rakamı
Mesut Özil'in gollerini izle, Mesut Özil videoları izle, en güzel asistleri videosu Genel Haber

Mesut Özil'in gollerini izle, Mesut Özil videoları izle, en güzel asistleri videosu
Mesut Özil'in asistlerini izle, Mesut Özil'in en iyi asistlerini izle video Genel Haber

Mesut Özil'in asistlerini izle, Mesut Özil'in en iyi asistlerini izle video
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

Avustralya Açık öncesi iki tenisçide koronavirüs
3

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
4

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
5

Hakan Çalhanoğlu'nun test sonucu pozitif
6

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
7

Samsunspor'dan Kovid-19 aşısı olan taraftarların stada alınması çağrısı
8

Barcelona'da kulüp başkanlığı seçimi ertelendi
9

Avustralya Açık öncesinde 24 tenisçiye karantina
10

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
yukarı ok