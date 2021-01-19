Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in sevgilisi Amine Özil kimdir? Nereli? Türk mü?

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti ilk olarak Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile beraber yaptıkları tatil ile gündem olmuştu. İşte merak edilen Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'nin hayatı....Amine Gülşe 30 Nisan 1993 İsveç doğumludur. Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken Amine Gülşe 24 yaşındadır. Boğa burcu olan güzel oyuncu 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi olmuştur. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etmiştirAdı Soyadı: Amine GülşeDoğum Tarihi:30 Nisan 1993Nereli: İsveçBurcu: BoğaKilosu: 55Boyu: 1.78Göz Rengi: MaviSaç Rengi: KahverengiEğitim Durumu: Gothenburg Uluslar arası Lisesi mezunudur.İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Ayrıca üniversite eğitimi almak istediğini belirten Amine Gülşe 1.78 boyunda ve 55 kilo ağırlığında 90 62 92 vücut ölçülerine sahip güzeldir. Asla Vazgeçmem adlı dizide oyunculuk hayatına başlayan Amine Gülşe; Elidor Miss Turkey yarışmasına da katılmıştır.