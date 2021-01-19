Amine Gülşe kimdir, kaç yaşındadır? Mesut Özil'in Sevgilisi Amine Özil, İlhan Mansız ile sevgili miydi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Amine Gülşe ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Oyuncu Amine Gülşe, yeni reklam filmi için eski futbolcu İlhan Mansız'la objektiflerin karşısına geçti.Arsenal forması giyen Mesut Özil'le evliliğe doğru giden birlikteliği olan Amine Gülşe'nin, yeni reklam filmindeki partneri de futbol dünyasından bir isim oldu.Akşam Life'ın haberine göre; Miss Turkey 2014 güzeli Gülşe, reklam yüzü olduğu bir ayakkabı markasının yeni sezon çekimleri için hafta içi kamera karşısına geçti.Firmayla ikinci kez çalışan Gülşe'ye, bu sefer çekimlerde eski milli futbolcu İlhan Mansız eşlik ettiAsla Vazgeçmem dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle daha şimdiden birçok kişinin beğenisini kazanan Miss Turkey 2014 güzeli Amine Gülşe'nin merak edilen özel ve iş hayatını sizler için derledik.Profesyonel disk atıcı olan babasının İsveç'teki bir takıma transfer olması sebebiyle İsveç'te dünyaya gelen Amine Gülşe, 1993 doğumludur.Çocukluk yılları İsveç'te geçen güzel oyuncu Lise'yi de orada tamamlayarak Türkiye'ye dönmüştür.21 yaşında İsvec doğumlu Amina Gülşe Miss Turkey 2014 yarışmasına İzmir'den başvuru yaptı ve yaklaşık 250 adayın arasından seçilerek yarışmanın 22 kişilik finalinde yer almaya hak kazandı.Finalde birbirinden iddialı 22 diğer rakibinin arasında sıyrılarak tacını takan Amina Gülşe 21 Yaşında 1.78 boyunda Elidor Miss Turkey 2014 güzellik birincisi olmayı başardı.Bir dönem Star Tv'de yayınlanan güzellik yarışması programında Kadir Doğulu ile sunuculuk yapmıştır. 2014 yılında Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek adına Miss World dünya güzellik yarışmasına katılmıştır. Ancak yarışmada dereceye girememiştir.Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Ailesi o doğmadan önce Zonguldak'ın Zevrek ilçesinin Hışıroğlu köyünden 1970'li yıllarda Almanya'ya yerleşmiştir. Babasının adı Mustafa, annesinin adı da Gülizar'dır.Almanya A Milli Takımı'nın ve deWerder Bremen'in formasını giymekte olan Almanyadoğumlu, Türk asıllı orta saha oyuncusu. 2010 yılındaFIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan kadroda yer alan Özil, ayrıca bu turnavadaki başarılı futbolu ile Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.Mesut Özil, 15 Ekim 1988 tarihinde, Gelsenkirchen,Almanya'da dünyaya geldi. Devrek, Zonguldak asıllı olan ailesinin Almanya'da dünyaya gelen 3. Kuşağına mensup olan Özil, futbolla çok genç yaşlarda tanıştı.1995–1998 yılları arasında Westfalia 04, 1998–1999 yılları arasında Schalke-Nord, 2000–2005yılları arasında Rot-Weiss Essen formalarını giyen genç oyuncu, 2005 yılında Schalke 04'ün gençler takımına transfer oldu.Schalke 04'ün gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra, 2006 yılında Schalke'nin A Takımı'na girmeyi başaran Özil, burada top koşturduğu iki yıl içerisinde 30 lig maçında forma giydi.2008 yı bir kontrata imza atarak Werder Bremen'e transfer olan Özil, bu kontratla beraber 2011yılına kadar Bremen'e bağlandı.2008–2010 yılları arasında Bremen forması altında çıktığı 71 lig maçında toplam 13 gol kaydeden başarılı futbolcu, Bremen'de 11 numaralı forma ile orta sahada, oyun kurucu olarak görev aldı.2006–2007 sezonu başında Almanya U-19 Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Özil, 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A Milli takıma kadar çıkmayı başardı.İlk A Milli maçını 11 Şubat 2009tarihinde Norveç'e karşı oynayan genç futbolcu, uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda sergiledi.Kupadaki başarılı futbolu ve takımını sırtlayan golleri ile dikkat çeken Özil, takımının dünya 3.sü olması ve Bronz Madalya almasında büyük bir rol oynarken, FIFA tarafından da Altın Top Ödülü'ne aday gösterildi.Mesut Özil'in kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Mutlu Özil ise Hebler 06 takımında top koşturmaktadır.Başarıları:2011: İspanya Kral Kupası (Real Madrid)2012: La Liga Şampiyonluğu (Real Madrid)2012: İspanya Süper Kupası (Real Madrid)2009: Almanya Kupası (Werder Bremen)2009: Almanya Süper Kupası (Werder Bremen)2009: Avrupa U-21 Şampiyonluğu (Almanya U-21)2010: FIFA Dünya Kupası 3.Lüğü (Almanya)2014: FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu (Almanya)