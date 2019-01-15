Amine Gülşe ile Mesut Özil nişanlandı

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil 2 yıldır birlikte olduğu oyuncu Amine Gülşe ile evliliğe ilk adımını attı.Yaz aylarında evlenecek olan ikili, önceki akşam aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Türk geleneklerine uygun yapılan kız istemenin ardından mütevazi bir nişan gerçekleşti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşan Türk asıllı Alman yıldız, "Allah'ın izniyle sonsuza dek" ifadelerini kullandı.