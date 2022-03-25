Amine Gülşe: "5 çocuk sözümüz var"

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken açıklama yaptı

Haber; Hürriyet
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Amine Gülşe: '5 çocuk sözümüz var'
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25 Mart 2022 12:26
Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi

Mesut Özil'le evli olan oyuncu, "Kızımız Eda'nın biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası. Hatta konuşmaya başladığında ilk 'baba' dedi. Çok güzel bağları var. Mesut, harika bir baba." dedi.

"Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şu an başka projelerim var. Güzel senaryo gelirse düşünürüm. Ama şu an için düşünmüyorum. Ev dekorasyonu gibi birtakım projelerim var."

KIZIMIZA KARDEŞ İSTİYORUZ

Amine Gülşe, 2019 yılında görkemli bir düğünle Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu. Bir bebekleri bulunan çift, sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Amine Gülşe, yaptığı çocuk açıklamasıyla dikkat çekti.

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha attı. Gülşe, sonrasında "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.

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