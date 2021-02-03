Amilton: "Beşiktaş maçı tarihe geçti"

Antalyaspor'da Amilton, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amilton: 'Beşiktaş maçı tarihe geçti'
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03 Şubat 2021 21:24
Antalyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Amilton açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kartın hatalı olduğunu söyleyen Amilton, "Bu maç tarihe geçti, sadece bizim görüşümüz değil, sadece Türkiye'de izleyenler değil, dünyada bu maçı izleyenler, Veysel'in nasıl atıldığını anlamakta güçlük çekeceklerdir. Futbolla alakası olmayan bir karar. O karardan sonra gol yedik ve beraberliğe razı olmak zorunda kaldı. Bunlar, bu şova zarar veriyor. Taraftarımıza daha iyi şeyler izletmek isterdik, emek veriyoruz. Hakan Özmert'in pozisyonu var. Bir hafta çalışıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Takım olarak üzgünüz, bu şekilde 1 puana razı olmayı hak etmedik. İki puanımız bizden alındı." dedi.


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