Amile Jefferson, Galatasaray'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu Amile Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.27 yaşındaki oyuncu 2.06 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.İşte yapılan açıklama..."7 Mayıs 1993'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde dünyaya gelen Amile Jefferson, etkileyici bir lise kariyerinin ardından ülkenin önde gelen basketbol programlarından Duke ile kolej kariyerine başladı. Duke Üniversitesi ile geçirdiği beş yılda 150 maça çıkan Amile Jefferson, kolej tarihinin en fazla maça çıkan oyuncularından biri oldu. 150 maçtan 103'üne ilk beşte başlayan oyuncu 2014-15 sezonunda NCAA şampiyonluğu yaşadı. Özellikle savunma enerjisi ve ribaund'lar konusundaki becerisi ile kolejde forma giydiği süre boyunca lig tarihinin en iyi tutkal oyuncularından biri olarak değerlendirildi.Kolejdeki master programından mezun olduktan sonra Minnesota Timberwolves ile çift yönlü bir kontrat imzalayan Amile Jefferson, 2017-18 sezonunun büyük bir kısmını G-League ekiplerinden Iowa Wolves ile geçirdi. O sezon 17.8 sayı, 12.9 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalarken G-League'de Yılın En İyi İkinci Takımı'na seçildi. Amile aynı sezon G-League'de Yılın Savunmacısı seçildi.2018-19 ve 2019-20 sezonunu Orlando Magic'in G-League takımı olan Lakeland Magic'te geçirdi. 2019'da Yılın En İyi Üçüncü Takımı'na seçildi. 19-20 sezonunda 7 maçta 25.9 sayı, 12.6 ribaund, 3 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı.Profesyonel kariyerinde Avrupa'ya ilk kez gelecek olan Amile Jefferson sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyecek.Oyuncumuza hoş geldin der, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz."