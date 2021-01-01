Amile Jefferson: 'Galatasaray'a geldiğimin farkındayım'

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Assem Marei ve Amile Jefferson, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.



Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıdığını ve elinden gelen maksimum katkıyı vermeye gayret edeceğini dile getiren Marei, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hem ligi hem Türkiye'yi çok seviyorum hem de burasını çok iyi tanıyorum. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyum. Hafta sonu büyük bir maç oynayacağız. Maçın öneminin farkındayım. Benim burada bireysel performansımın önemi takıma ne kadar yardımcı olduğumdur. Taraftarlara şunun sözünü verebilirim. Çok çalışacağım. Sahada çok mücadele edeceğim ve bu takıma elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım." diye konuştu.



Fiziksel ve mental olarak hazır durumda olduğunu ve Galatasaray'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Jefferson ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geldiğim ilk günden bu yana burada kendimi çok iyi hissettim. Burada çok iyi bir takıma sahibiz. İlk izlenimim buydu. Ne kadar yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu fark ettim. Ayrıca koç ekibi de bana çok yardımcı oldu. Koçtan yana çok mutluyum. Özellikle savunma anlayışını ön plana koyan bir koç olduğunu hissetmiş durumdayım. Bu da benim açımdan çok artı bir durum. Hem mental hem fiziksel olarak çok hazır olduğumu hissediyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip. Nereye geldiğimin farkındayım. Çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Umarım takıma yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.



