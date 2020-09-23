Amick: "Luke Walton'ın işi hala güvende"

The Athletic'den Sam Amick'e göre Sacramento Kings, yeni genel menajer Monte McNair'in işe alınmasından sonra da, koç Luke Walton'a hala güveniyor.



Amick, HoopsHype podcast'ine Michael Scotto ile katıldı ve Walton'un başantrenör olarak kalacağını belirtti:



"Walton'ın öngörülebilir gelecek için kesinlikle iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Sanırım mesaj nihayetinde Monte'ye gönderildi, çünkü işe aldıkları kişi buydu. Hem maddi hem de manevi olarak Luke'a oldukça yatırım yapıyorlar, ancak bence mali işler orada büyük bir rol oynuyor."



Vlade Divac GM rolünden ayrıldıktan sonra, Kings, ön ofis başkanı olmak için bir yönetici işe almak için bir arama yapmıştı ve McNair, elinde birkaç mesele bulunan ekibi devralmıştı.



Bu meselelerden birkaçı, Bogdan Bogdanovic'in bu sezondan sonra sınırsız bir serbest oyuncu olması ve Igor Kokoskov'un ayrılmasından sonra, Walton'ın baş asistanını seçmesiydi.



