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Amerikalı futbolcu, 24 yaşında emekli oldu!

ABD Milli Takımı'nda da oynayan ve herhangi bir sağlık problemi olmayan Brandon Vincent, 24 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Amerikalı futbolcu, 24 yaşında emekli oldu!
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30 Ekim 2018 20:22
MLS takımlarından Chicago Fire takımında oynayan ve ABD Milli Takımı'nda da forma giyen Brandon Vincent, 24 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Savunmanın solunda forma giyen 24 yaşındaki Vincent'in herhangi bir sağlık problemi bulunmuyordu.

Kariyerinde ABD Milli Takımı forması da giyen Brandon Vincent, bu sezon 32 lig maçında forma giymiş ve 1 gol, 3 asist ile mücadele etmişti.

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