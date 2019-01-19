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Amerika'dan Fenerbahçe için Elis açıklaması!

MLS takımlarından Houston Dynamo'dan Alberth Elis için Fenerbahçe açıklaması geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Amerika'dan Fenerbahçe için Elis açıklaması!
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19 Ocak 2019 16:18
Fenerbahçe'nin devre arasında transfer etmek istediği konuşulan MLS takımlarından Houston Dynamo'nun Honduraslı futbolcusu Alberth Elis için kulübünden transfer açıklaması geldi.

Houston Dynamo Genel Menajeri Matt Jordan, ''Elis için birkaç teklif aldık. Ama beklediğimiz gibi teklifler değildi. Elis'in Avrupa'da oynamak istediğini biliyoruz, görüşmelere de açığız ama bu gelen tekliflerle görüşmemiz kolay değil. Elis'e de durumu anlattık. Çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir profesyonel. O da anlayışla karşıladı.'' sözlerini kullandı.

HOUSTON, EN AZ 8 İSTİYOR

Honduras basını ise Fenerbahçe'nin Alberth Elis için 6 milyon dolar teklif ettiğini ancak Houston Dynamo'nun 8 milyon dolar talep ettiğini iddia etti. Genç futbolcunun bu sezon MLS'te kalacağı ve Avrupa hayalini en azından 6 ay daha erteleyeceği belirtildi.

Sağ kanat pozisyonunda görev alan 22 yaşındaki Honduraslı futbolcu, Houston Dynamo ile toplam 64 maça çıkarken 22 gol ve 15 asist kaydetme başarısı göstermişti.

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