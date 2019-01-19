'nin devre arasında transfer etmek istediği konuşulan MLS takımlarından'nun Honduraslı futbolcusuiçin kulübünden transfer açıklaması geldi.Houston Dynamo Genel Menajeri Matt Jordan, ''Elis için birkaç teklif aldık. Ama beklediğimiz gibi teklifler değildi. Elis'in Avrupa'da oynamak istediğini biliyoruz, görüşmelere de açığız ama bu gelen tekliflerle görüşmemiz kolay değil. Elis'e de durumu anlattık. Çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir profesyonel. O da anlayışla karşıladı.'' sözlerini kullandı.Honduras basını ise Fenerbahçe'nin Alberth Elis için 6 milyon dolar teklif ettiğini ancak Houston Dynamo'nun 8 milyon dolar talep ettiğini iddia etti. Genç futbolcunun bu sezon MLS'te kalacağı ve Avrupa hayalini en azından 6 ay daha erteleyeceği belirtildi.Sağ kanat pozisyonunda görev alan 22 yaşındaki Honduraslı futbolcu, Houston Dynamo ile toplam 64 maça çıkarken 22 gol ve 15 asist kaydetme başarısı göstermişti.