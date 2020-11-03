Amerika seçimleri ne zaman saat kacta aciklanacak?

Amerika'da seçim günü geldi ve adaylardan Donald Trump ile Joe Biden başkanlık seçiminde yarışacak. Oyların kullanılmasından sonra sonuçlar bu gece yarısından sonra açıklanacak. Joe Biden mı yoksa Donald Trump mı kazanacak? seçimlerin detayları için açıklamalar bekleniyor.
ABD seçimleri başkanlık seçimleri Donald Trump Joe Biden ne zaman açıklanacak saat kaçta detaylarını takip edebilirsiniz. AMERİKA SEÇİMLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Amerika başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Koromavirüs nedeniyle oylar posta ve internet yoluyla kullanılmıştı ve yapılan sayımlar sonucunda Amerika başkanı 4 Kasım Çarşamba sabahına karşı duyurulacak. AMERİKA'DA BAŞKANLIK SEÇİM SİSTEMİ NASIL?
ABD'de başkanlar ve yardımcıları, doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Halk oy veriyor ama adaylara değil. Nihai sonucu, 'electoral college' adı verilen seçici kurulun 538 üyesi/delegesi belirliyor. Bu şu anlama geliyor: Amerikalılar 3 Kasım'da sandığa gittiğinde, doğrudan başkan adaylarına değil, kendi eyaletlerindeki 'seçici kurul'a oy verecek ve bu kişileri, kendileri adına oy vermek için yetkilendirecek. AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NASIL HESAPLANIYOR?
Her eyalette halktan en çok oyu alan aday, bütün delegeleri de 'kazanıyor'. Yani Kaliforniya'da Biden kazanırsa 270'de 55, Teksas'ta da Trump kazanırsa 270'de 38 delegeyi garantilemiş oluyor. ABD BAŞKANLARI LİSTESİ
1: George Washington
2: John Adams
3: Thomas Jefferson
4: James Madison
5: James Monroe
6: John Quincy Adams
7: Andrew Jackson
8: Martin Van Buren
9: William H. Harrison
10: John Tyler
11: James K. Polk
12: Zachary Taylor
13: Millard Fillmore
14: Franklin Pierce
15: James Buchanan
16: Abraham Lincoln
17: Andrew Johnson
18: Ulysses S. Grant
19: Rutherford B. Hayes
20: James A. Garfield
21: Chester A. Arthur
22: Grover Cleveland
23: Benjamin Harrison
24: Grover Cleveland
25: William McKinley
26: Theodore Roosevelt
27: William Howard Taft
28: Woodrow Wilson
29: Warren G. Harding
30: Calvin Coolidge
31: Herbert C. Hoover
32: Franklin D. Roosevelt
33: Harry S. Truman
34: Dwight D. Eisenhower
35: John F. Kennedy
36: Lyndon B. Johnson
37: Richard Nixon
38: Gerald Ford
39: Jimmy Carter
40: Ronald Reagan
41: George H. W. Bush
42: Bill Clinton
43:George W. Bush
44: Barack Obama
45: Donald Trump 20 Ocak 2017....