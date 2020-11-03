Amerika seçimleri ne zaman saat kacta aciklanacak?

Amerika'da seçim günü geldi ve adaylardan Donald Trump ile Joe Biden başkanlık seçiminde yarışacak. Oyların kullanılmasından sonra sonuçlar bu gece yarısından sonra açıklanacak. Joe Biden mı yoksa Donald Trump mı kazanacak? seçimlerin detayları için açıklamalar bekleniyor.ABD seçimleri başkanlık seçimleri Donald Trump Joe Biden ne zaman açıklanacak saat kaçta detaylarını takip edebilirsiniz.Amerika başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Koromavirüs nedeniyle oylar posta ve internet yoluyla kullanılmıştı ve yapılan sayımlar sonucunda Amerika başkanı 4 Kasım Çarşamba sabahına karşı duyurulacak.ABD'de başkanlar ve yardımcıları, doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Halk oy veriyor ama adaylara değil. Nihai sonucu, 'electoral college' adı verilen seçici kurulun 538 üyesi/delegesi belirliyor. Bu şu anlama geliyor: Amerikalılar 3 Kasım'da sandığa gittiğinde, doğrudan başkan adaylarına değil, kendi eyaletlerindeki 'seçici kurul'a oy verecek ve bu kişileri, kendileri adına oy vermek için yetkilendirecek.Her eyalette halktan en çok oyu alan aday, bütün delegeleri de 'kazanıyor'. Yani Kaliforniya'da Biden kazanırsa 270'de 55, Teksas'ta da Trump kazanırsa 270'de 38 delegeyi garantilemiş oluyor.1: George Washington2: John Adams3: Thomas Jefferson4: James Madison5: James Monroe6: John Quincy Adams7: Andrew Jackson8: Martin Van Buren9: William H. Harrison10: John Tyler11: James K. Polk12: Zachary Taylor13: Millard Fillmore14: Franklin Pierce15: James Buchanan16: Abraham Lincoln17: Andrew Johnson18: Ulysses S. Grant19: Rutherford B. Hayes20: James A. Garfield21: Chester A. Arthur22: Grover Cleveland23: Benjamin Harrison24: Grover Cleveland25: William McKinley26: Theodore Roosevelt27: William Howard Taft28: Woodrow Wilson29: Warren G. Harding30: Calvin Coolidge31: Herbert C. Hoover32: Franklin D. Roosevelt33: Harry S. Truman34: Dwight D. Eisenhower35: John F. Kennedy36: Lyndon B. Johnson37: Richard Nixon38: Gerald Ford39: Jimmy Carter40: Ronald Reagan41: George H. W. Bush42: Bill Clinton43:George W. Bush44: Barack Obama45: Donald Trump 20 Ocak 2017....