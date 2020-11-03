Amerika Joe Biden Donald Trump başkanlık seçimleri saat kaçta ne zaman (3 Kasım 2020)

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık ve kongre seçimleri için gün geldi çattı. Amerika seçimleri 3 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar açıklanacak. Başkanlık seçimlerinde adaylar Joe Biden ve Donald Trump için oy kullanacak olan Amerikan vatandaşları 435 kişinin temsil edeceği Temsilciler Meclisi için de oy kullanacak. Amerika'da seçimler ne zaman? Amerika seçimleri ne zaman? ABD seçimleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? detayları haberimizde.

03 Kasım 2020 10:23
Amerika Joe Biden Donald Trump başkanlık seçimleri saat kaçta ne zaman (3 Kasım 2020)
Amerika'da seçim günü geldi ve adaylardan Donald Trump ile Joe Biden başkanlık seçiminde yarışacak. Oyların kullanılmasından sonra sonuçlar bu gece yarısından sonra açıklanacak. Joe Biden mı yoksa Donald Trump mı kazanacak? seçimlerin detayları için açıklamalar bekleniyor.
ABD seçimleri başkanlık seçimleri Donald Trump Joe Biden ne zaman açıklanacak saat kaçta detaylarını takip edebilirsiniz.

AMERİKA SEÇİMLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Amerika başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Koromavirüs nedeniyle oylar posta ve internet yoluyla kullanılmıştı ve yapılan sayımlar sonucunda Amerika başkanı 4 Kasım Çarşamba sabahına karşı duyurulacak.



AMERİKA'DA BAŞKANLIK SEÇİM SİSTEMİ NASIL?

ABD'de başkanlar ve yardımcıları, doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Halk oy veriyor ama adaylara değil. Nihai sonucu, 'electoral college' adı verilen seçici kurulun 538 üyesi/delegesi belirliyor. Bu şu anlama geliyor: Amerikalılar 3 Kasım'da sandığa gittiğinde, doğrudan başkan adaylarına değil, kendi eyaletlerindeki 'seçici kurul'a oy verecek ve bu kişileri, kendileri adına oy vermek için yetkilendirecek.

AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Her eyalette halktan en çok oyu alan aday, bütün delegeleri de 'kazanıyor'. Yani Kaliforniya'da Biden kazanırsa 270'de 55, Teksas'ta da Trump kazanırsa 270'de 38 delegeyi garantilemiş oluyor.



ABD BAŞKANLARI LİSTESİ

1: George Washington
2: John Adams
3: Thomas Jefferson
4: James Madison
5: James Monroe
6: John Quincy Adams
7: Andrew Jackson
8: Martin Van Buren
9: William H. Harrison
10: John Tyler
11: James K. Polk
12: Zachary Taylor
13: Millard Fillmore
14: Franklin Pierce
15: James Buchanan
16: Abraham Lincoln
17: Andrew Johnson
18: Ulysses S. Grant
19: Rutherford B. Hayes
20: James A. Garfield
21: Chester A. Arthur
22: Grover Cleveland
23: Benjamin Harrison
24: Grover Cleveland
25: William McKinley
26: Theodore Roosevelt
27: William Howard Taft
28: Woodrow Wilson
29: Warren G. Harding
30: Calvin Coolidge
31: Herbert C. Hoover
32: Franklin D. Roosevelt
33: Harry S. Truman
34: Dwight D. Eisenhower
35: John F. Kennedy
36: Lyndon B. Johnson
37: Richard Nixon
38: Gerald Ford
39: Jimmy Carter
40: Ronald Reagan
41: George H. W. Bush
42: Bill Clinton
43:George W. Bush
44: Barack Obama
45: Donald Trump 20 Ocak 2017....

Diğer Haberler

Trabzonspor'da savunma kabusu Trabzonspor

Trabzonspor'da savunma kabusu
(YENİ BÖLÜM İZLE) - Masumlar Apartmanı 8. bölüm TRT saat kaçta hangi kanalda izle Gündem

(YENİ BÖLÜM İZLE) - Masumlar Apartmanı 8. bölüm TRT saat kaçta hangi kanalda izle
Trabzonspor'da Joao Pereira dümende Trabzonspor

Trabzonspor'da Joao Pereira dümende
Sivas öncesi Galatasaray'a iki kötü haber Galatasaray

Sivas öncesi Galatasaray'a iki kötü haber
8. bölüm Masumlar Apartmanı izle canlı yeni bölüm tanıtım konusu Gündem

8. bölüm Masumlar Apartmanı izle canlı yeni bölüm tanıtım konusu
Masumlar Apartmanı izle, 3 Kasım yeni bölüm 8. bölüm TRT Gündem

Masumlar Apartmanı izle, 3 Kasım yeni bölüm 8. bölüm TRT
Yeni bölüm Masumlar Apartmanı saat kaçta 3 Kasım 2020 İZLE Gündem

Yeni bölüm Masumlar Apartmanı saat kaçta 3 Kasım 2020 İZLE
Masumlar Apartmanı 8. bölüm saat kaçta hangi kanalda izle CANLI Gündem

Masumlar Apartmanı 8. bölüm saat kaçta hangi kanalda izle CANLI
Radamel Falcao geri dönüyor Galatasaray

Radamel Falcao geri dönüyor
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
2

Şampiyonlar Ligi'ni koronavirüs sardı
3

Real Madrid'de Inter maçı öncesi koronavirüs
4

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
5

TFF amatör liglerin başlayacağını açıkladı
6

Sağlık Bakanı günün verilerini açıkladı!

7

Koray Günter Kovid-19'u yendi
8

Menemenspor'da pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi!
9

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Kovid-19'a yakalandı
10

Keçiörengücü'nde bir test pozitif çıktı
yukarı ok