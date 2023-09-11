Amerika Açık Djokovic'in

Tarihin en çok grand-slam kazanan tenisçisi: Novak Djokovic



24🥇 Novak Djokovic

22🥇 Rafael Nadal

20🥇 Roger Federer

14🥇 Pete Sampras

11🥇 Björn Borg pic.twitter.com/T6P44dQrzM



— Sporx (@sporx) September 10, 2023







🏆3 X Fransa Açık

🏆4 X Amerika Açık

🏆7 X Wimbledon

🏆10 X Avustralya Açık



2⃣4⃣Grand Slam🏆 pic.twitter.com/gvwOo7jpAT



— Sporx (@sporx) September 10, 2023

Amerika Açık Tenis Turnuvası Tek Erkekler Finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.Novak Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.Djokovic ile Medvedev arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve yaklaşık bir saat 44 dakika sürdü. Djokovic, bu seti de 7-6 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.Sırp raket, üçüncü sette de Medvedev'e şans tanımadı ve seti 6-3 kazandı.Djokovic, bu zaferiyle birlikte Amerika Açık'ta 4, toplamda ise 24. Grand Slam'ı kazandı.