Amerika Açık Djokovic'in

Amerika Açık Tek Erkekler Finali'nde Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Djokovic, kariyerindeki 24. Grand Slam'ı kazanma başarısı gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Amerika Açık Djokovic'in
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2023 02:30
Son güncelleme 11 Eylül 2023 02:50
Amerika Açık Tenis Turnuvası Tek Erkekler Finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Novak Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Djokovic ile Medvedev arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve yaklaşık bir saat 44 dakika sürdü. Djokovic, bu seti de 7-6 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Sırp raket, üçüncü sette de Medvedev'e şans tanımadı ve seti 6-3 kazandı.

Djokovic, bu zaferiyle birlikte Amerika Açık'ta 4, toplamda ise 24. Grand Slam'ı kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery