Amerika Açık Djokovic'in

Amerika Açık Tenis Turnuvası Tek Erkekler Finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.
Novak Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Djokovic ile Medvedev arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve yaklaşık bir saat 44 dakika sürdü. Djokovic, bu seti de 7-6 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.
Sırp raket, üçüncü sette de Medvedev'e şans tanımadı ve seti 6-3 kazandı.
Djokovic, bu zaferiyle birlikte Amerika Açık'ta 4, toplamda ise 24. Grand Slam'ı kazandı.
Novak Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Djokovic ile Medvedev arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve yaklaşık bir saat 44 dakika sürdü. Djokovic, bu seti de 7-6 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.
Sırp raket, üçüncü sette de Medvedev'e şans tanımadı ve seti 6-3 kazandı.
Djokovic, bu zaferiyle birlikte Amerika Açık'ta 4, toplamda ise 24. Grand Slam'ı kazandı.
Tarihin en çok grand-slam kazanan tenisçisi: Novak Djokovic
24🥇 Novak Djokovic
22🥇 Rafael Nadal
20🥇 Roger Federer
14🥇 Pete Sampras
11🥇 Björn Borg pic.twitter.com/T6P44dQrzM
— Sporx (@sporx) September 10, 2023
🏆3 X Fransa Açık
🏆4 X Amerika Açık
🏆7 X Wimbledon
🏆10 X Avustralya Açık
2⃣4⃣Grand Slam🏆 pic.twitter.com/gvwOo7jpAT
— Sporx (@sporx) September 10, 2023