American Hospital The Bodrum Cup'ta Opet Çökertme-Kissebükü etabı başladı.



Yelken tutkunlarını bir araya getiren festivalde ikinci gün yarışları için yelkenler açıldı. Çökertme'den başlayan 16 millik Opet etabı, Kissebükü'nde sonlanacak.



Yarışma kapsamında yarın By The Sea etabında, 22,8 millik Kissebükü-Gümüşlük rotası geçilecek.



21 Ekim'de de Gümüşlük'ten 14,8 millik Çağdaş Holding etabı için hareket edilecek ve etap, Bodrum'da tamamlanacak.



Festivalin son yarışı Anadolu Sigorta etabı da 22 Ekim'de Bodrum-Bodrum arasında yapılacak.



Etkinlik, son gün yarışının ardından Ağanlar Tersanesi'nde ödül töreni ve Athena konseriyle sona erecek.





