Ameliyattan sonra fesih: Orsic

Trabzonspor'da kamp dönemi kabus gibi geçiyor. Hajduk maçında dizinden sakatlanan yeni stoper Fernandez'in ardından Mislav Orsic de sakatlık kurbanı oldu.
Pazar günkü idmanda Hakan Yeşil'in darbesiyle yerde kalan Orsic'in hem yan hem iç çapraz bağında yırtık tespit edildi. Hırvat yıldız 9 ay sahalardan uzak kalacak.
Bugün ameliyat olması bekleniyor. Ardından yabancı kontenjanında yer açılabilmesi adına sözleşme fesih görüşmeleri başlayacak.
HAKAN YEŞİL YIKILDI
Orsic'e hamle yapan genç futbolcu Hakan Yeşil de sosyal medyada taraftarlardan ağır eleştiriler alıyor.
Hayli duygusallaşan Hakan'a takım içinde kendini toplaması ve üzmemesi için konuşma yapıldı. 2014'te Diyarbakır Ergani altyapısından Trabzonspor'a transfer edilen Hakan, sırasıyla alt yaş takımları, 1461 Trabzon, Adana ve Bodrum'da kiralık oynadı.
Stoperde ve orta sahada görev yapabilen Hakan, A Takım'a şanssız bir giriş yaptı.
Pazar günkü idmanda Hakan Yeşil'in darbesiyle yerde kalan Orsic'in hem yan hem iç çapraz bağında yırtık tespit edildi. Hırvat yıldız 9 ay sahalardan uzak kalacak.
Bugün ameliyat olması bekleniyor. Ardından yabancı kontenjanında yer açılabilmesi adına sözleşme fesih görüşmeleri başlayacak.
HAKAN YEŞİL YIKILDI
Orsic'e hamle yapan genç futbolcu Hakan Yeşil de sosyal medyada taraftarlardan ağır eleştiriler alıyor.
Hayli duygusallaşan Hakan'a takım içinde kendini toplaması ve üzmemesi için konuşma yapıldı. 2014'te Diyarbakır Ergani altyapısından Trabzonspor'a transfer edilen Hakan, sırasıyla alt yaş takımları, 1461 Trabzon, Adana ve Bodrum'da kiralık oynadı.
Stoperde ve orta sahada görev yapabilen Hakan, A Takım'a şanssız bir giriş yaptı.