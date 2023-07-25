Ameliyattan sonra fesih: Orsic

Antrenmanda aldığı darbe nedeniyle çapraz bağları kopan yeni transfer Mislav Orsic'in mukavelesi feshediliyor. Ameliyatın ardından süreç başlayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Ameliyattan sonra fesih: Orsic
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25 Temmuz 2023 11:48
Trabzonspor'da kamp dönemi kabus gibi geçiyor. Hajduk maçında dizinden sakatlanan yeni stoper Fernandez'in ardından Mislav Orsic de sakatlık kurbanı oldu.

Pazar günkü idmanda Hakan Yeşil'in darbesiyle yerde kalan Orsic'in hem yan hem iç çapraz bağında yırtık tespit edildi. Hırvat yıldız 9 ay sahalardan uzak kalacak.

Bugün ameliyat olması bekleniyor. Ardından yabancı kontenjanında yer açılabilmesi adına sözleşme fesih görüşmeleri başlayacak.

HAKAN YEŞİL YIKILDI

Orsic'e hamle yapan genç futbolcu Hakan Yeşil de sosyal medyada taraftarlardan ağır eleştiriler alıyor.

Hayli duygusallaşan Hakan'a takım içinde kendini toplaması ve üzmemesi için konuşma yapıldı. 2014'te Diyarbakır Ergani altyapısından Trabzonspor'a transfer edilen Hakan, sırasıyla alt yaş takımları, 1461 Trabzon, Adana ve Bodrum'da kiralık oynadı.

Stoperde ve orta sahada görev yapabilen Hakan, A Takım'a şanssız bir giriş yaptı. 

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