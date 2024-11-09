Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçında Amedspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle son buldu.



Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Servet Çetin ile anlaşan Amedspor, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıktı. Maçta gol için zaman zaman önemli ataklar geliştiren Amedspor, yeni dönemde istediği galibiyete ulaşamadı. Keçiörengücü ise kontrollü oyunu tercih ettiği maçta, hücum anlamında istediklerini bualamadı.



Bu beraberliğin ardından Amedspor 14, Keçiörengücü ise 15 puana ulaştı.



Milli aranın ardından Amedspor, Iğdır FK'ye konuk olacak. Keçiörengücü, Manisa FK'yı ağırlayacak.



