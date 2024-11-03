Amed SK: 'İkinci golden sonra maçtan koptuk'

Amed Sportif Faaliyetler Altyapı Teknik Direktörü Nurettin Şero, deplasmanda 2-0 yenildikleri Erzurumspor karşılaşmasının ardından konuştu.
Amed Sportif Faaliyetler Altyapı Teknik Direktörü Nurettin Şero ise takımın başında yeni olduğunu ve ilk maçında yeni bir sistemle oynamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "3 günlük bir antrenmanla çıktık ve takımı bir sistemle oynatmayı düşündük. İlk devre biraz başa baş oynadık ve Erzurumspor 1-0 öne geçti. İkinci devre yaptığımız değişikliklerle pozisyonlara girdik ve yediğimiz ikinci gol çok enteresandı. Bu golü yedikten sonra tamamıyla maç biraz koptu. Ama ikinci yarıda top üstünlüğü tamamıyla bizdeydi ama maçı 2-0 kaybettik. Burada hakemin çok büyük hataları vardı. Taç atışından faullerine her şeyde tamamıyla art niyetli, yanlış kararlar verdi. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.