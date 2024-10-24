Amed-Pendikspor maçı Iğdır'da yapılacak

Trendyol 1. Lig 10. haftada 27 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma Iğdır'da oynanacak.

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Amed-Pendikspor maçı Iğdır'da yapılacak
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24 Ekim 2024 14:19
Son güncelleme 24 Ekim 2024 14:23
Trendyol 1. Lig 10. haftada 27 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma Iğdır'da yapılacak.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanması planlanan maçın, saha zemininin uygun olmaması nedeniyle Iğdır'da oynanmasına karar verildiği belirtilerek, "27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeler sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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