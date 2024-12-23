Amed FK seriyi 6 maça çıkardı!

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Amed SK, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

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Amed FK seriyi 6 maça çıkardı!
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23 Aralık 2024 22:32
Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Amed SK, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed SK 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Traore, 45+8. dakikada Lovric kaydetti.

Bu sonucun ardından Amed, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ümraniye ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Bu galibiyetle Amed, puanını 25 yaptı. Ümraniyespor ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed, Adanaspor ile karşılaşacak. Ümraniye ise Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

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