Amatör maçta kavga çıktı, 5 kişi yaralandı!

Kayseri'de amatör maç sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Mehmet Karaböcek Futbol Sahası'ndaki amatör küme mücadelesinde 1966 Turanspor'un Palasspor'u 2-1 yendiği maç sonrası taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 taraftar yaralandı. Kavgayı, maçta görevli bulunan polis ekipleri ayırdı.
İhbar üzerine sahaya gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Mehmet Karaböcek Futbol Sahası'ndaki amatör küme mücadelesinde 1966 Turanspor'un Palasspor'u 2-1 yendiği maç sonrası taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 taraftar yaralandı. Kavgayı, maçta görevli bulunan polis ekipleri ayırdı.
İhbar üzerine sahaya gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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