Amatör lisanslı Yattara sahaya çıkıyor!

Trabzonspor'un eski forveti Gineli ibrahima Yattara bıraktığı futbola 42 yaşında geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı. Türk vatandaşlığına geçen Yattara 'İbrahim Üçüncü' adıyla sahada boy gösterecek. Futbolcu görev verilmesi durumunda yarınki Yeşil Çivrilspor – Yıldızspor maçında forma giyecek.



Trabzonspor'da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu'na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen futbolcu Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre'de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.



MAÇ GÜNÜ GELECEK

Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli'ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor'a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.



Lider durumdaki Yeşil Çivrilspor'da Başkan Yasin Gökyaş SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, "Halı sahada oynadıkları Çivrilli bir arkadaşımızın telkinleriyle bize destek olmaya karar verdi. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Kulübümüzden hiçbir ücret almayacağı gibi yol masraflarını da sponsorlar karşılıyor. Daha önce futbolculara transfer teklifi götürüyor cevap bile alamıyorduk. Şimdi Yattara ile birlikte oynamak isteyen profesyonel futbolcular kendileri bizleri arayarak takıma katılmak istediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.





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