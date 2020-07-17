Amatör kulüpler ayağa kalktı! Riva'da önlem...

DÜŞMEZ DEVREYE GİRDİ

"BİZİ AYAĞINA ÇAĞIRDI!"

Tüm kararlar tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni bir skandala imza attı. TFF, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) bitimine 4 hafta kala 11 grubun liderini şampiyon ilan ederek 3. Lig'e çıkmalarına karar verdi.Grup liderleri ile aralarında 1, 2 ve 3 puan fark olan 9 kulübün başkanı buna büyük tepki gösterdi ve Tahkim Kurulu'na itiraz dilekçelerini iletti. Başkan Nihat Özdemir ve yöneticiler ile görüşmek için TFF binasına giden kulüp temsilcileri, polis barikatı ile karşılaştı.Mağdur olduklarını ifade ederek Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmek için randevu talep eden ancak bir türlü bunu başaramayan Belediye Kütahyaspor, Siirt İl Özel İdare Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor, Karaman Belediyespor, Edirnespor, Tekirdağspor ve Çengelköyspor temsilcileri, Riva'daki TFF binasına alınmadı; polisler eşliğinde boş bir arsada bekletildi. Bu duruma da isyan eden kulüp yöneticilerini ikna etmek için TFF Başkan Vekili Ali Düşmez devreye girdi.Aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı olan Düşmez, kulüp temsilcilerini İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'ne çağırdı. Bazı başkanlar "Yanımıza gelmeyip ayağına çağrıyorsa bu, büyük bir terbiyesizliktir" diyerek tavra tepki gösterdi. Başkanlar "Bir rapor hazırlayarak TFF'ye sunduk. 9 takımın 3. Lig'e çıkması gerekirken grup lideri 11 takım alındı. Statü dışına çıkıldı. Rapordaki play-off önerisi TFF tarafından dikkate alınmadı" dedi."Biz ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz. TFF hak yemeyi bırakmalı, adaletsizliği temizlemelidir. Eğer yapmıyorsa derhal istifa etsinler. Yılların emeğini, yatırımını yok sayıp sadece Edirnespor'a değil, Edirne halkına saygısızlık yapılmıştır.""Peşini bırakırsak bu iş böyle kalır. Bu ülkede 38 askerimiz şehit oluyor yarın unutuluyor. Ankara'ya gitmemiz gerekiyorsa gidelim. Şehrimizdeki siyasilere söyleyelim onlar gitsin. Gerekirse buraya 10 bin kişi de toplarız.""1, 2, 3 puan fark için 1 yıllık emeği boşa saymak büyük bir adaletsizlik. TFF Başkanı'ndan günlerdir randevu istiyoruz. Kendine göre sebepler öne sürerek görüşmeyi kabul etmedi. TFF karar alıyorsa kulüplere danışmak zorundadır."TFF binasına alınmayan 9 kulübün temsilcileri: Çengelköyspor Başkanı İsmet Özay, Edirnespor Başkanı Savaş Üner, Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru, Adıyaman 1954 Spor Başkanı Sait Aybak, Ispartaspor Başkanı Atakan Yazgan, Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel, Ceyhanspor Genel Kaptanı Ertan Haydar. Siirt İl Özel İdaresi Spor Sportif Direktörü Ahmet Aslen, Karaman Belediyespor Başkan Vekili Mehmet Bayrakçı.