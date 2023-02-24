Amatör futbolda maçların başlangıç tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketleri sebebiyle ara verilen amatör futbolda maçların 4-5 Mart'ta oynanmaya başlayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Amatör futbolda maçların başlangıç tarihi belli oldu
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24 Şubat 2023 17:50
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatörde müsabakaların 4-5 Mart tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, amatör müsabakaların daha önceki duyuruda şubat ayı sonuna kadar ertelendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde bölgesel amatör lig, yerel amatör lig ve alt yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır."

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