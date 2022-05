Amatör bisikletçiler Antalya yarışacak!

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya, yarın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.



Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilecek yarışlardan 98 kilometrelik AKRA Parkuru'ndaki mücadele saat 08.00'de başlayacak. 49 kilometrelik AG Tohum Parkuru'ndaki mücadelenin startı ise saat 08.30'da verilecek.



Amatör bisikletçiler, AKRA Parkuru'nda 2 bin metre yüksekliğe ulaşan zorlu bir etapta pedal basacak. Bisikletçiler startın ardından D-400 karayolunda Göynük ve Beldibi, Phaselis antik kenti rotasından devam edip Toroslara tırmanacak. AG Tohum parkurunda ise katılımcılar kıvrımlı yayla yollarından geçip 537 yüksekliğe çıkacak.



Organizasyonda 14 ülkeden 467'si erkek, 62'si kadın olmak üzere toplam 529 amatör bisikletçinin 17 kategorideki mücadelesi Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.



Katılımcılarının yaş ortalaması 38 olan organizasyonda, erkeklerde en genç bisikletçi 16 yaşındaki Emre Özcanlı, en yaşlı bisikletçi 72 yaşındaki Finlandiyalı Pekka Forstadius olacak. Kadınlarda ise 17 yaşındaki Tuğsem Korkmaz en genç bisikletçi, 53 yaşındaki Güldenay Uruk da en yaşlı sporcu unvanıyla mücadele edecek.



"Kemer spor etkinlikleriyle öne çıkmaya başladı"



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarınki yarışlar öncesi Kemer Barut Collection Otel'de düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun ilçelerinde düzenlenmesinden büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Eşsiz doğası ve turizm zenginlikleri ile dikkat çeken Kemer, spor etkinlikleriyle de ön plana çıkmaya başladı. Kemer, son dönemde spor destinasyonu haline geldi. Etkinliklerimizin büyük bir bölümü dünyada da ön plana çıkan bisiklet sporu üzerine gerçekleşiyor. Bölgemizde bisiklet dostu oteller artıyor ve bu oteller bu işe çok önem veriyorlar. Bu sayede bisiklet tutkunları bölgemize büyük ilgi göstermektedir. 'AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum' da bölgemize başta büyük bir tanıtım desteği sunduğu gibi bölgemize de sezon öncesinde bir hareketlilik kazandıracaktır." diye konuştu.



Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'da spor organizasyonlarını artırarak ilgi ve sevgiyi de çeşitlendirebildiklerini vurgulayarak, "Sanırım bu şehirde spor organizasyonu yapmak dünyanın en güzel işidir. Bu şehre değer katmak isteyen, marka değerine dokunuşlar yapmak isteyen değerli sponsorlarımız var. Onlara teşekkür ediyoruz. Sporu doğa ile çeşitlendirince ve heyecanı artırınca büyük güzelliklere imza atmış oluyoruz. Bu güzellikleri dünya ile buluşturmak bizleri inanılmaz mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



"Eşsiz bir coğrafyada yeni bir yarış deneyimi sunmayı hedefliyoruz"



Yarış hakkında teknik bilgileri paylaşan Tour of Antalya Genel Direktörü ve Argeus Travel & Events'in sahibi Aydın Ayhan Güney, Kemer'deki yarışın tırmanışlı ve daha zor parkurlarıyla farkını ortaya koyacağını belirtti.



Gran Fondo yarışlarının Türkiye'de ilgi görmeye başladığını ve büyüdüğünü anlatan Güney, şunları söyledi:



"Doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm açısından eşsiz fırsatlar sunan Kemer'de biraz daha köy yollarına, görseli güzel yollara girerek Toros Dağları'na doğru çıkarak eşsiz bir coğrafyada yepyeni bir yarış deneyimi ve heyecanı sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de "Gran Fondo"ların kalitesi arttıkça kulüplerimiz de gelmeye, yarışmaya başladı. Bu gelişmeler, bisiklet sporunun da geleceği açısından önem taşıyor. Kemer yeni bir bisiklet turizmi destinasyonu haline geldi. Bu yarışlarda şehirlerin başlama ve bitiş noktası olarak konumlanmasını önemsiyoruz. Çünkü yarışın bir festival havasında şehir halkıyla bütünleştirmesi amaçlıyoruz. Böylece organizasyon, şehrin ekonomisine de katkı sağlayabiliyor."



Toplantıda bulunan AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önen, Akra Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat, Barut Collection Kemer Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, Tour of Antalya Proje Direktörü ve Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim de organizasyona ilişkin görüşlerini paylaştı.





