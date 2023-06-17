Amath M'Baye: 'Kupayla uğurlamak harikaydı'

Anadolu Efes'in, Pınar Karşıyaka'yı yenip 16. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Amath M'Baye basına konuştu.



Ergin Ataman'a büyük saygı duyduğunu söyleyen M'Baye, ""Uzun bir sezondu ama çok mutluyum. Şampiyonluk kazanmak çok özel. Saygı duyuyorum bu oyunculara. Koça saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"



Şampiyonluğu ailesinin önünde kazanmanın çok değerli olduğunu söyleyen M'Baye, "Gitmeden önce onu kupayla uğurlamak harikaydı. Kızım ve eşim önünde bir kupa kazanmak benim için özeldi." diyerek sözlerini noktaladı.





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