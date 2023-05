Amath M'Baye: 'Asıl hedefimiz olan ligi kazanmak zorundayız'

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Amath M'Baye, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.



M'Baye, yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'te beklentinin yüksek olduğunu belirterek, "Burada her zaman ya şampiyon olursunuz ya da başarısız sayılırsınız. Asıl hedefimiz olan Türkiye Ligi'ni kazanmak zorundayız ve şansımıza güveniyorum. Çok üzücü ve trajik bazı talihsiz olaylar yaşamış olsak da iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.



Takımda güçlü isimlerin olduğunu vurgulayan M'Baye, "Bryant Dunston ve Chris Singleton, birlikte oynadığım en güçlü oyunculardan ikisi. Bu yüzden onların sağlıkla dönüp etkili olacaklarını biliyorum. Takım olarak da sahip olmamız gereken zihniyet bu. Bazı talihsizlikler oldu, ancak ilerlemenin ve yine de hedeflerimize ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da keyifli zamanlar geçirdiğini vurgulayan Fransız oyuncu, "İstanbul'da hayat güzel. Buradaki ilk yılımız. Artık burada her şeye alıştık. Eşim ve kızım da burada mutlu. Şimdiye kadarki süreç için şikayet edemem, burada hayat harika." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya Kupası'nın Filipinler, Japonya ve Endonezya'da oynanması



Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenecek, Fransa Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kupası'nı değerlendiren M'Baye, "Asya'da oynanması Dünya Kupası'nı kesinlikle daha ilginç kılıyor. Fransa Milli Takımı olarak grubumuz Endonezya'da olacak. Benim için Asya'da olmak her zaman eğlenceli olmuştur. Kariyerimin başında Japonya'da 3 yıl oynadım. Bu nedenle, genel olarak Japonya ve Asya ile iyi bir ilişkim var. Oraya geri dönmek ve kendimi yeniden kültüre kaptırmak ve aynı zamanda basketbol oynamak benim için harika olurdu." diye konuştu.



"Asya, üst düzey basketbol oynamak için harika bir pazar." diyen M'Baye, "Orada gerçek bir basketbol anlayışı ve sevgisi var. Oradaki ligler, özellikle onu destekleyen medya ve sosyal medya ile giderek daha popüler hale geliyor. Orada olduğumdan beri Japon ligini takip ediyorum. Her yıl büyümelerini izliyorum ve görünüşe göre Asya, kesinlikle gelişen bir pazar." ifadelerini kullandı.



Geride kalan yıllardaki Dünya Kupası deneyimini paylaşan M'Baye, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oynadığım ilk Dünya Kupası, milli takımla oynadığım ilk ana turnuvaydı ve harikaydı. Büyük hedefimizin biraz gerisinde kalarak üçüncü olmuştuk. Ama milli takımla ilk deneyimim olduğu, takım arkadaşlarımla oynamaktan ve ülkemi böylesine büyük bir sahnede temsil etmekten çok keyif aldığım için daha mükemmel olamazdı. Tabii ki bu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Çok eğlendim ve tekrar Dünya Kupası'nda milli formayı giymeyi çok isterim. Ülkenizi temsil etmek ve milli takım formasını giymek harika bir duygu. Milli takımda hissettikleriniz her gün oynadığımız basketboldan tamamen farklı bir his.



Kendi kulüplerimizde oynadığımızda, tabii ki hala çok fazla gurur ve rekabet var ama bu işinizin bir parçası, kendinize ve ailenize bakmak için yaptığınız bir şey. Milli takım tamamen farklı. Bağlılık düzeyi çok daha yüksek çünkü tüm ülkenizi temsil ediyorsunuz. Kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için orada olmak büyük bir gurur ve bu çok özel bir duygu, maçtan önce ne zaman ülkemin marşını duysam tüylerim diken diken oluyor, gerçekten çok özel bir duygu."



Gruptaki rakipleri Kanada, Letonya ve Lübnan'ı değerlendiren Fransız oyuncu, "Açıkçası hırsımız ve beklentilerimiz her zaman çok yüksek. Bence iyi performans göstermemiz gereken bir oyuncu grubuna sahibiz. Yetenek açısından doğru oyunculara ve ayrıca kişilik açısından da bu takımda harika insanlara sahibiz. Yani, başarı için ihtiyacımız olan her şeye, tüm araçlara sahibiz. Dünya Kupası'nda sonuna kadar gitmeye çalışacağız." diye konuştu.



Grubun zor olup olmadığı sorusunu yanıtlayan M'Baye, "Bence zor olan birkaç grup daha var. Ancak hangi grupta olursak olalım etkili olacağımıza olan güven ve inancım tam. Bu yüzden bence her şeyden çok bizim gösterdiğimiz çaba ve oynayacağımız basketbolun kalitesi önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Fransa Milli Takımı'yla ilgili görüşlerini paylaşan M'Baye, şunları söyledi:



"Çok özel ve eğlenceli. Harika bir havamız var. Takımdaki herkes harika. Hep birlikte ortak bir hedefe doğru oynuyoruz. Pek çok egoyu bir kenara bırakıyoruz çünkü tam olarak ne için oynadığımızın farkındayız. Birlikte bir hedefe ulaşmak için çalışıyoruz ve bu eğlenceli. Nando de Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert ve Nicolas Batum olsun, her zaman harika liderlerimiz oldu. Tüm bu adamlar çok yerleşik ve ekibi nasıl bir araya getireceklerini ve takımı nasıl ateşleyeceklerini kesinlikle biliyorlar. Yani liderler, bir araya getirici oyuncular, rol modeller, süper yıldızlar gibi ihtiyacımız olan tüm bileşenlere sahibiz. Bence biz iyi bir grubuz ve birlikte kesinlikle özel bir şeyler başarabiliriz."



M'Baye, Dünya Kupası'ndaki favori takımlarının ise kendilerinin yanı sıra ABD ve Sırbistan olduğunu dile getirdi.





