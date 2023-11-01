Amasyalı genç hokeyciler ders aralarında Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Okul Sporları Yıldız Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda iki kez üst üste altın madalya kazanan Amasya Plevne Ortaokulu Açık Alan Kız Hokey Takımı, üçüncü kez şampiyon olmak için ders aralarında okul bahçesindeki halı sahada idman yapıyor.



Şampiyon genç hokeyciler için Amasya Belediyesinin desteğiyle okul bahçesine halı saha kuruldu.



Amasya Plevne Ortaokulu Açık Alan Kız Hokey Takımı, üçüncü kez şampiyon olmak için beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri Vedat Sarıçiçek yönetiminde, normal antrenmanları dışında ders aralarında hazırlıklarını sürdürüyor.



Takım oyuncularından 8. sınıf öğrencisi Yağmur Kabalak, "Plevne Ortaokulu'nda okuyorum. İki yıldır üst üste Türkiye şampiyonu olduk. Hokey sporuyla ilgileniyorum. Üçüncü yılımızda da Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Bunun için okulumuza halı saha yaptılar." dedi.



Beyza Köse de okula halı saha yapılmasıyla daha verimli çalıştıklarını ifade etti.



Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik de okulu ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Çelik, öğrencilerin ders arasındaki antrenmanını takip etti.



Çelik, öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gençlerimiz Türkiye Şampiyonası'nda başarılara imza atıyor. İnşallah seneye söz veriyoruz bu heyecan ve ilgiyle Türkiye Şampiyonası'nda başarı göstereceğiz. Hedefleri yüksek, artık uluslararası platforma da açılacağız. Biz gençlerimizin, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' özdeyişiyle her zaman yanlarında olduğumuzu, gece gündüz altyapı, üstyapısıyla yanlarında olduğumuzu ilettik." diye konuştu.



