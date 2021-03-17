Amasya'da çocuklar için mahalle aralarına mini tenis kortları kuruluyor

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, salgın kurallarına en uygun sporlar dallarından biri olan tenisi apartman bahçelerinde ve açık otoparklarda kurdukları mini kortlarda çocuklara öğretmeyi ve sevdirmeyi hedefliyor.



Dönüşümlü olarak her mahalleye kort kuran antrenörler, yetenekli çocukları bulup yetiştirmek için çalışıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, salgın döneminde evde canı sıkılan çocuklara bir nebze de olsa moral vermek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Şu ana kadar üç kort oluşturduklarını ve buralarda verdikleri kurslara çocukların ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiğini anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antrenörlerimiz sağ olsun, salgın sürecinde tenisi tabana yaymak için bu tür faaliyetlere öncülük ediyor. Şu anda burada bir binamızın bahçesinde böyle bir alan oluşturduk ve çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Amacımız tenisi sevdirmek, tabana yaymak. Sportif faaliyetlerde Amasya olarak ön plana çıkmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuz, bu tür eğitimlere devam edeceğiz."



Tenis antrenörü Yalçın Panavur, amaçlarının tenise olan farkındalığı biraz artırmak olduğunu ifade etti.



Tenisi biraz daha tabana yaymak, tenise ulaşılabilirliği artırmak istediklerini söyleyen Panavur, "Onun için böyle bir çalışma düzenledik. Sağ olsun yöneticimiz de bize destek verdi, böyle bir alan oluşturduk. Normalde burası atıl bir alandı, kendi imkanlarımızla burada çizgilerimizi çektik, filemizi oluşturduk. Tenis salgın dönemine en uygun spor dallarından biri olduğu için böyle bir faaliyet tertip ettik." diye konuştu.



Oluşturulan kortta tenis eğitimi alan 15 yaşındaki Zeynep Şevval Şentürk ise ''Salgın döneminde dışarıda spor yaptığımızda virüs kapma riskimiz var. Burada sağlıklı bir şekilde, tenis oynuyor ve sporumuzu yapabiliyoruz. Bence çok iyi oldu çünkü spor salonları falan her yer kapandı. Burada en azından sporumuzdan geri kalmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



