Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de kazayı yaralı atlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
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02 Ocak 2022 15:41
Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Batman'dan Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan Murat Kızılkurt yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde devrildi.

Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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