Amartey ve Djiku'nun hocası görevden alındı!

Gana, Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performansın ardından turnuvaya veda edilmesiyle birlikte teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Amartey ve Djiku'nun hocası görevden alındı!
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24 Ocak 2024 15:06
Gana Futbol Federasyonu (GFA), milli takımın Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performansı nedeniyle teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verdi.

GFA'dan yapılan açıklamada, Hughton'ın milli takım teknik direktörlüğü görevinden alındığı belirtildi.

Tüm teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiğinin aktarıldığı açıklamada, "GFA, önümüzdeki günlerde milli takımın gelecekteki yönüne ilişkin bir yol haritası sunacak." ifadesi kullanıldı.

Gana, Fildişi Sahili'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında oynadığı 3 maçın hiçbirini kazanamadı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti, bu da turnuvadan erken elenmelerine neden oldu.

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