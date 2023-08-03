Amartey: "Takım olarak iyiyiz"

Beşiktaş'taki ilk golünü atan Daniel Amartey, Tirana karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Amartey: 'Takım olarak iyiyiz'
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03 Ağustos 2023 23:38
Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, Tirana karşılaşması sonrası konuştu.

Beşiktaş'taki ilk golünü atan Ganalı stoper, "Çok iyi hissediyorum. İyi bir performans gösterdik ve taktiksel disipline sadık kaldık. Takım halinde iyi hissettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Amartey, ayrıca, "Burada yeniyim ama biz bir aileyiz. Sahada birbirimize destek olmalıyız. Takım halinde birbirimize yardım etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

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