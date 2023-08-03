Amartey: 'Takım olarak iyiyiz'

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, Tirana karşılaşması sonrası konuştu.
Beşiktaş'taki ilk golünü atan Ganalı stoper, "Çok iyi hissediyorum. İyi bir performans gösterdik ve taktiksel disipline sadık kaldık. Takım halinde iyi hissettiğimizi söyleyebilirim." dedi.
Amartey, ayrıca, "Burada yeniyim ama biz bir aileyiz. Sahada birbirimize destek olmalıyız. Takım halinde birbirimize yardım etmeliyiz." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş'taki ilk golünü atan Ganalı stoper, "Çok iyi hissediyorum. İyi bir performans gösterdik ve taktiksel disipline sadık kaldık. Takım halinde iyi hissettiğimizi söyleyebilirim." dedi.
Amartey, ayrıca, "Burada yeniyim ama biz bir aileyiz. Sahada birbirimize destek olmalıyız. Takım halinde birbirimize yardım etmeliyiz." sözlerini sarf etti.