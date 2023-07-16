Amartey'in geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Daniel Amartey'in, İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Amartey'in geliş tarihi belli oldu
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16 Temmuz 2023 10:42
Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Daniel Amartey'i, İstanbul'a getireceği tarihi açıkladı.

İŞTE O TARİH

Beşiktaş, Daniel Amartey'i sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak için Ganalı stoperi 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a getirecek. 1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

KAMPA KATILACAK

Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon euro kazanacak olan tecrübeli futbolcu 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da olacak, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından kampa katılacak.

Beşiktaşlı yetkililer de Ganalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını ve Amartey'in hafta başında İstanbul'da olacağını doğruladı. 

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