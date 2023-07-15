Amartey, Beşiktaş'a imzaya geliyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, imza atmak için Türkiye'ye geliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Amartey, Beşiktaş'a imzaya geliyor!
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15 Temmuz 2023 10:30
Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ganalı yıldız Daniel Amartey, Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

Siyah-beyazlı ekipten senelik 1.7 milyon euro kazanacak olan 28 yaşındaki oyuncu hafta sonunda İstanbul'da olacak, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından kampa katılacak.

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Leicester City ile Premier Lig'de mücade eleden Daniel Amartey, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada forma giymişti. 

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