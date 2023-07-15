Amartey, Beşiktaş'a imzaya geliyor!

Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ganalı yıldız Daniel Amartey, Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Siyah-beyazlı ekipten senelik 1.7 milyon euro kazanacak olan 28 yaşındaki oyuncu hafta sonunda İstanbul'da olacak, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından kampa katılacak.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Leicester City ile Premier Lig'de mücade eleden Daniel Amartey, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada forma giymişti.
Siyah-beyazlı ekipten senelik 1.7 milyon euro kazanacak olan 28 yaşındaki oyuncu hafta sonunda İstanbul'da olacak, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından kampa katılacak.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Leicester City ile Premier Lig'de mücade eleden Daniel Amartey, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada forma giymişti.