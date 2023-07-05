Amartey adım adım Beşiktaş'a

Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Acil transfer yapmalıyız. Stoper almak zorundayız" şeklindeki çağrısı üzerine hızını artıran Beşiktaş yönetimi, ilk bombayı patlatıyor.
Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu Daniel Amartey ile anlaşmayı sağladı.
BONSERVİSİ ELİNDE
Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı. Ancak Beşiktaş ikili görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.
Beşiktaşlı kurmayların, 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerisinin biraz daha üzerine çıkıp ayrıca bonus maddeleri ekleyerek 28 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenildi.2+1 yıllık kontrat teklif edilen Amartey'in sözleşme içeriğindeki maddelerde kalan küçük birkaç pürüzün de halledilmesinden sonra hafta sonuna kadar imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın bu transferi noktalayarak oyuncuyu Almanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında takıma dahil etmek istiyor.
24 MAÇTA FORMA GİYDİ
Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Daniel Amartey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu Daniel Amartey ile anlaşmayı sağladı.
BONSERVİSİ ELİNDE
Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı. Ancak Beşiktaş ikili görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.
Beşiktaşlı kurmayların, 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerisinin biraz daha üzerine çıkıp ayrıca bonus maddeleri ekleyerek 28 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenildi.2+1 yıllık kontrat teklif edilen Amartey'in sözleşme içeriğindeki maddelerde kalan küçük birkaç pürüzün de halledilmesinden sonra hafta sonuna kadar imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın bu transferi noktalayarak oyuncuyu Almanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında takıma dahil etmek istiyor.
24 MAÇTA FORMA GİYDİ
Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Daniel Amartey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.