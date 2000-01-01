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Amar'e Stoudemire, Steve Nash'e katılıyor!

Eski NBA All-Star'ı Amar'e Stoudemire'ın, yeni Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash'in kadrosuna yardımcı antrenör olarak katılmayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA All-Star'ı Amar'e Stoudemire'ın, yeni Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash'in kadrosuna yardımcı antrenör olarak katılmayı kabul ettiği bildirildi.

Stoudemire, 2004'ten 2010'a kadar Phoenix Suns'ın ünlü "yedi saniye veya daha az" sistemli takımlarında Nash ile birlikte oynamış ve ölümcül bir hızlı hücum ve ikili oyun çifti oluşturmuştu.

ESPN'den Frank Isola'nın bu ayın başlarında bildirdiğine göre, o dönemde Suns'ın başantrenörü Mike D'Antoni de, Nash'in kadrosuna katılmaya aday olarak görülüyor.

37 yaşındaki Stoudemire, NBA'de en son 2016'da forma giymiş ve o zamandan beri İsrail ve Çin'de oynamıştı.


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