Amanda Staveley: 'PSG kadar büyük olabiliriz'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum, Newcastle United'ı satın aldı.

Premier Lig ve kulüp resmi açıklamayı yaparken, bu işlemin 352 milyon euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi.

Muhammed bin Selman'ın şu anda 400 milyar dolar servetiyle birlikte şu anda dünyanın en zengin kulüp sahibi olduğu da belirtildi.

Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan kökenli fonun ortaklarından Amanda Stavele yaptığı açıklamada kulüp yönetimiyle ilgili politikalarını anlattı.Staveley yaptığı açıklamada büyük yatırımlar tarafından yönetilen Manchester City - PSG gibi kulüplerin seviyesine çıkmaya çalışacaklarını açıklayarak, "Elbette kupa kazanma konusunda en az Manchester City ve PSG ile aynı hırsta olacağız ama bunun biraz zaman alacağını söylemeliyim" diye konuştu.Önlerinde 5-10 yıl içerisinde Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyeceklerini belirten Staveley, "Bu büyük satın almayla kulübün dönüşümü gerçekleşecek. Kupalar için yatırım, zaman, doğru ekip çok önemli." diye konuştu.Newcastle United yönetiminin takım üzerindeki ilk etkilerinin ise teknik direktör konusunda yaşanması bekleniyor. Takımın oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alarak son sıralara demir atmasına acil çözüm üretmesi beklenen Newcastle'da Steve Bruce'a 8 milyon sterlinlik tazminat bedelinin ödenerek yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Newcastle United'ın Steve Bruce'dan sonraki menajerinin kim olacağına ilişkin adı ilk geçen isimler ise Rangers'ın teknik patronu Steven Gerrard ile Leicester City'nin başarılı hocası Brendan Rodgers olarak görülüyor.