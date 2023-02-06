Alycia Parks'taan ilk WTA şampiyonluğu!

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Lyon Açık Tenis Turnuvası'nı, ABD'li Alycia Parks kazandı.
Fransa'nın Nyon kentinde düzenlenen turnuvanın 1 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia'yı mağlup eden 22 yaşındaki Parks, kariyerindeki ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.
ABD'li raket, 2 saat 7 dakika süren final karşılaşmasında Garcia'yı 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek şampiyon oldu.
Fransa'nın Nyon kentinde düzenlenen turnuvanın 1 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia'yı mağlup eden 22 yaşındaki Parks, kariyerindeki ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.
ABD'li raket, 2 saat 7 dakika süren final karşılaşmasında Garcia'yı 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek şampiyon oldu.
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