Alves, Trabzonspor'u istiyor

Trabzonspor, devre arasındaki ilk transferini tamamlamak için yoğun bir mesai içerisinde.
İlk yarıda kadro dışı bırakılan Mislav Orsic ve Enis Bardhi ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında iki boşluk açan bordo-mavililer, stoper bölgesindeki transferlerde daha ciddi bir hareketlilik yaşıyor.
Trabzonspor, Brondby forması giyen Danimarkalı stoper Frederik Alves için kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Brondby'e 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan bordo-mavililer, ödeme planı üzerinden pazarlık yapıyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
25 yaşındaki oyuncu transfere sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki pazarlık sürerken Alves'in de kulüp, şehir ve ülke hakkında bilgi topladığı öğrenildi. Alves'in, bordo- mavili takım taraftarının son şampiyonlukta izlenme rekorları kıran ışıklı şampiyonluk kutlamalarına hayran kaldığı kaydedildi.
İlk yarıda kadro dışı bırakılan Mislav Orsic ve Enis Bardhi ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında iki boşluk açan bordo-mavililer, stoper bölgesindeki transferlerde daha ciddi bir hareketlilik yaşıyor.
Trabzonspor, Brondby forması giyen Danimarkalı stoper Frederik Alves için kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Brondby'e 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan bordo-mavililer, ödeme planı üzerinden pazarlık yapıyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
25 yaşındaki oyuncu transfere sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki pazarlık sürerken Alves'in de kulüp, şehir ve ülke hakkında bilgi topladığı öğrenildi. Alves'in, bordo- mavili takım taraftarının son şampiyonlukta izlenme rekorları kıran ışıklı şampiyonluk kutlamalarına hayran kaldığı kaydedildi.