Alves, Trabzonspor'u istiyor

Trabzonspor'un teklif yaptığı Frederik Alves, bordo-mavili takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Alves, Trabzonspor'u istiyor
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17 Ocak 2025 10:34
Trabzonspor, devre arasındaki ilk transferini tamamlamak için yoğun bir mesai içerisinde.

İlk yarıda kadro dışı bırakılan Mislav Orsic ve Enis Bardhi ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında iki boşluk açan bordo-mavililer, stoper bölgesindeki transferlerde daha ciddi bir hareketlilik yaşıyor.

Trabzonspor, Brondby forması giyen Danimarkalı stoper Frederik Alves için kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Brondby'e 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan bordo-mavililer, ödeme planı üzerinden pazarlık yapıyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

25 yaşındaki oyuncu transfere sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki pazarlık sürerken Alves'in de kulüp, şehir ve ülke hakkında bilgi topladığı öğrenildi. Alves'in, bordo- mavili takım taraftarının son şampiyonlukta izlenme rekorları kıran ışıklı şampiyonluk kutlamalarına hayran kaldığı kaydedildi.

 

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