Alvaro: 'Neymar olayı yüzünden 2 milyon Whatsapp mesajı aldım'

PSG'nin Marsilya ile karşı karşıya kaldığı maçın en çok konuşulan olaylarından biri olan olayın baş kahramanı Alvaro Gonzalez, ölüm tehditleri aldığını ve evinden dışarı çıkmadığını söyledi.İspanyol oyuncu verdiği röportajda ırkçı söylemler söylediği iddia edilen Neymar olayı ile ilgili sorulan soruları ilk kez yanıtladı."O maçtan sonra telefon numaramı kim sızdırdıysa 2 milyon tane Whatsapp mesajı almışımdır. 1 aydır aldığım ölüm tehditleri yüzünden evden çıkmadan yaşıyorum""Her sabah uyandığımda 20 bin tane mesaj telefonuma geliyordu. Şimdi telefonum polisin elinde. Bazı numaraları engellemeyi başardılar. Annemin işletiği bir mağazamız var, ona da sürekli tehdit mesajları geliyor."