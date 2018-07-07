Alvaro Negredo'dan yeni sezon için mesaj

İspanyol forvet Negredo, yeni sezona hazır olacağını duyurdu.Slovakya kampına götürülmemesine rağmen Başkan Orman'ın "Tedavisi bitince takıma katılacak" dediği Negredo, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.Negredo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gelecek beni bekliyor ve ben hazır olacağım" ifadelerini kullandı"Negredo olayı biraz yanlış anlaşıldı gibi. Bir kere Negredo çok iyi bir oyuncu. Ancak her nedense İspanyol oyuncuların ülkemize adaptasyonu biraz zaman alıyor. Şu anda ufak bir sakatlığı var ve tedavisini yaptırıyor. Hocamızın onunla ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Hoca istemediği için değil, sakat olduğu için kampa gelmedi. Ama maliyeti çok yüksek; şu an takımda maliyeti en yüksek olan oyuncu. O yüzden şartların gelişmesine ve gelecek tekliflerin durumuna göre satmak istediğimiz bir oyuncu. Hala çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Galatasaray maçında o golü atmış olsa bunların hiç birini konuşmuyorduk mesela''