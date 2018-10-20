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Alvaro Negredo'dan transfer itirafı!

Sezon başında Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan İspanyol forvet Alvaro Negredo, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alvaro Negredo'dan transfer itirafı!
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20 Ekim 2018 16:13
Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan İspanyol golcü Alvaro Negredo, Avrupa'da transferin son günü hakkında itiraflarda bulundu.

La Liga'ya yükselen Rayo Vallecano'dan teklif aldığını doğrulayan Negredo, neden İspanya yerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olduğunu anlattı.

''MAAŞ NEDENİYLE ÇOK ZORDU...''

İspanyol basınına konuşan 33 yaşındaki forvet, ''Rayo Vallecano'ya gitme durumum vardı. Oradan bir teklif geldi ama maaşım nedeniyle gitmem çok zordu. Rayo Vallecano, futbola başladığım yer. Orayı çok seviyorum, babam hala orada yaşıyor ancak verdikleri maaş ile gitmem mümkün değildi.'' sözlerini kullandı.

Al-Nasr ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Negredo, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

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