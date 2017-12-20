Alvaro Negredo'dan mutlusu yok

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Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol ekibi Valencia'dan transfer ettiği Alvaro Negredo, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk haftalarında gol atma konusunda sıkıntı yaşayan ve bu konuda eleştirilerin odağında yer alan Negredo, Manisaspor'la oynanan kupa maçıyla birlikte kendine geldi. O maçta 4 gol birden atan İspanyol golcü, ligde ise Alanyaspor'a attığı golün ardından Galatasaray ve Osmanlıspor'a karşı birer gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde Almanya deplasmanında karşılaştığı Leipzig'e de 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 8'e çıkardı.Süper Lig'in 16. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Osmanlıspor mücadelesinde takımın 4. golünü atan Negredo, mutluluğunu tribünlerle paylaştı. Golün ardından stat hoparlörlerinden matador müziğinin çalmasından da son derece mutlu olan İspanyol golcü, Vodafone Park'taki ambiyanstan duyduğu memnunniyeti anlattı. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren golcü futbolcu,ifadelerini kullandı. İspanyol golcü, bu sezon 24 maçta siyah-beyazlı formayı giydi ve rakip filelere 8 gol bıraktı.Yeni Şafak