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Alvaro Negredo'dan Mustafa Pektemek'e tebrik!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Çaykur Rizespor maçında 2 gol atan Mustafa Pektemek'i tebrik etti.

Kaynak: Sporx.com
Alvaro Negredo'dan Mustafa Pektemek'e tebrik!
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29 Ekim 2018 21:04
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Nasr takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski forveti Alvaro Negredo, Çaykur Rizespor maçında iki gol birden atan Mustafa Pektemek'i tebrik etti.

Eski takımı Beşiktaş'ın maçını izleyen Negredo, Instagram hesabından ''Bravo Musti'' paylaşımında bulundu.

İşte Alvaro Negredo'nun Mustafa Pektemek paylaşımı; 



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