Alvaro Negredo'dan Mustafa Pektemek'e tebrik!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Nasr takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski forveti Alvaro Negredo, Çaykur Rizespor maçında iki gol birden atan Mustafa Pektemek'i tebrik etti.
Eski takımı Beşiktaş'ın maçını izleyen Negredo, Instagram hesabından ''Bravo Musti'' paylaşımında bulundu.
İşte Alvaro Negredo'nun Mustafa Pektemek paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Eski takımı Beşiktaş'ın maçını izleyen Negredo, Instagram hesabından ''Bravo Musti'' paylaşımında bulundu.
İşte Alvaro Negredo'nun Mustafa Pektemek paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın