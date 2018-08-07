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Alvaro Negredo'da son çare fesih!

Alvaro Negredo'yu göndererek forvet hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, İspanyol golcüye kulüp arayışlarına devam ediyor.

Kaynak: Milliyet
Alvaro Negredo'da son çare fesih!
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07 Ağustos 2018 06:47
Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Alvaro Negredo'yu göndererek forvet hattına yeni bir golcü eklemek isteyen Beşiktaş Yönetimi, İspanyol oyuncuya kulüp arayışlarına devam ediyor.

Son olarak İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile görüşen ancak Negredo'nun yıllık maaşı için paylaşım mutabakatına varamayan siyah-beyazlıların, Real Sociedad ile de pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcuyu bu iki kulüpten birine göndermeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, transfer dönemi bitene kadar anlaşma sağlayamaması halinde, Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı feshetme seçeneğini de masaya yatıracak.

CARDIFF DEVREYE GİRDİ

Negredo'nun Manchester City ile Middlesbrough dönemini araştıran bunun yanı sıra geçmişte Real Madrid, Valencia ve Sevilla gibi dev takımların formalarını giydiğini bilen Cardiff yetkililerinin bu hafta içinde Beşiktaş'ın kapısını çalacakları öğrenildi... Negredo'yu transfer etmek isteyen Galli kulübün yöneticilerinin 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladıkları öğrenildi.



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