Alvaro Negredo: "Türk taraflarlar çok çılgın"

Beşiktaş'ın eski forveti Alvaro Negredo, kariyerinde oynadığı derbileri karşılaştırdı ve Türkiye'de oynadığı maçlar için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Alvaro Negredo: 'Türk taraflarlar çok çılgın'
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11 Haziran 2020 18:26
Şu anda Al Nasr forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, kariyerinde oynadığı derbileri karşılaştırdı ve Türkiye'deki maçların çok özel olduğunu söyledi.

İspanyol basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı oynadığımız derbiler çok sertti, çok farklı maçlardı. Türk taraftarlar çılgın. Derbiyi kazanıp kazanamamana bağlı olarak bir anda en iyiden en kötüye dönebiliyorsun." ifadelerini kullandı.

2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 49 maçta 18 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.



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