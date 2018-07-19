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Alvaro Negredo, Şenol Güneş'i şaşırttı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in satılık listesine koyulmasını istediği ancak daha sonra kampa dahil ettiği Negredo, idmanlarda gösterdiği performansla hocasını şaşırtıyor.

Kaynak: Fanatik
Alvaro Negredo, Şenol Güneş'i şaşırttı
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19 Temmuz 2018 12:40
Beşiktaş'ta geçen sezonun son haftasında dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle uzun süredir tedavi gören Alvaro Negredo, teknik direktör Şenol Güneş'in kararı sonrasında Slovakya kampına götürülmemişti.

Tedavisinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10 günlük süreyi bireysel olarak çalışarak geçiren İspanyol futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in kararını değiştirmesi sonrasında Avusturya kampına dahil edilmişti.

Takımla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, Çarşamba günü sabahki idmanda ortaya koyduğu performansla başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm takımı şaşırttı.

Güneş'i sevindirdi

Takımın çift kale maç çalışması sırasında peş peşe attığı klas gollerle yıldızını parlatan Negredo, forma yarışında yer aldığını gösterdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisi hakkında olumsuz düşüncesi bulunması sonrasında bu fikri değiştirmek için büyük çaba sarf ettiği gözlenen Negredo, Çarşamba günü gösterdiği performansıyla Güneş'i sevindirdi.

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