Alvaro Negredo, resmen Cadiz'de!

La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti.

Haber; AA
Alvaro Negredo, resmen Cadiz'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2020 17:15
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için