Alvaro Negredo, puanı 90+8'de kurtardı!

Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde Alvaro Negredo'nun formasını giydiği Al-Nasr, Al-Wahda ile karşılaştı. Al Nasr'da Negredo, 2 gol atarken karşılaşma 2-2 sona erdi.
Sezon başında Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Negredo, önce 59'da durumu 1-1'e getiren golü attı, ardından 90+8. dakikada skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puan kazandırdı.
İspanyol forvet bu gollerle birlikte yeni takımında 5. maçında 5. golüne ulaştı.
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Sezon başında Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Negredo, önce 59'da durumu 1-1'e getiren golü attı, ardından 90+8. dakikada skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puan kazandırdı.
İspanyol forvet bu gollerle birlikte yeni takımında 5. maçında 5. golüne ulaştı.
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